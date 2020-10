GPA: vendas do e-commerce alimentar cresceram 240%

As vendas online de alimentos representaram 6% das vendas totais do multivarejo do GPA e 12,4% das vendas da bandeira do Pão de Açúcar no terceiro trimestre de 2020. Ao todo, as vendas do e-commerce alimentar cresceram 240% versus o mesmo período do ano anterior.

A companhia diz que a alta foi impulsionada por novos clientes, que cresceram 202%, e pelo maior tíquete médio em todas as modalidades de entrega. No aplicativo James, essa alta média no valor gasto por compra foi de 10,4%.

Esse aplicativo apresentou crescimento GMV (volume bruto de mercadorias) de 577% no trimestre, com número de pedidos ficando 358% superior ao mesmo período do ano passado.

