GPA vê margem de dois dígitos em 2023

(Reuters) – O GPA, varejista que opera a bandeira Pão de Açúcar, espera que sua rentabilidade medida pelo indicador margem Ebitda alcance dois dígitos percentuais só em 2023, disse nesta quinta-feira o diretor presidente da companhia, Marcelo Pimentel.







A varejista divulgou na noite da véspera um prejuízo líquido de 172 milhões de reais no segundo trimestre, após lucro de 3 milhões de reais no mesmo período de 2021. A margem Ebitda ajustada ficou em 7%, contra 8,4% um ano antes.

“Nossa perspectiva é que a rentabilidade melhore gradualmente trimestre a trimestre”, disse Pimentel em teleconferência de resultados com analistas nesta manhã.

Ele afirmou que, apesar da expectativa de melhora no segundo semestre, o cenário macroeconômico e competitivo coloca a companhia em “um ambiente de conservadorismo para chegar ao duplo dígito (de margem Ebitda) neste ano”, acrescentando que isso deve ocorrer em 2023.

Questionado sobre o site de comércio eletrônico francês Cdiscount, principal operação da Cnova, na qual o GPA tem participação, Pimentel disse que o setor passa por dificuldades na Europa e que trata-se de um movimento cíclico.

“Temos pouco o que fazer no momento com esse ativo, e esperamos que venha a se recuperar num futuro mais próximo para que possamos nos beneficiar nesse contexto”, disse.

O GPA possui cerca de 34% da Cnova. Ambos fazem parte do grupo varejista francês Casino. A potencial venda de participação do dono do Pão de Açúcar na Cnova é olhada com atenção pelo mercado, pelo potencial de destravar valor.

Pimentel, anunciado como presidente do GPA em março, após deixar o comando da Marisa, falou sobre a estratégia do grupo que, segundo ele, envolve revisão dos sortimentos de produtos disponíveis nas lojas de cada bandeira, de modo a reduzir estoques, e diminuição da ruptura (falta de produtos nas gôndolas) por meio de medidas na logística.

As vendas em julho do GPA até o momento tiveram patamares similares aos do segundo trimestre, segundo ele.

Por volta de 13h30, as ações do GPA caíam 3,3%, ante alta de 0,5% do Ibovespa.

(Por Andre Romani)