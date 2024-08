GPA tem no 2º tri prejuízo de R$ 332 mi, resultado 21,9% melhor ante 2º tri de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 8:03 Para compartilhar:

O GPA apresentou prejuízo líquido de R$ 332 milhões no segundo trimestre de 2024, conforme divulgação realizada no período da noite da terça-feira, 6, após o fechamento do mercado financeiro. O resultado foi 21,9% melhor do que o apresentado um ano antes.

A companhia detalha que, considerando apenas as operações do grupo que seguem ativas (continuadas), o prejuízo foi menor, de R$ 272 milhões, com melhora de R$ 52 milhões na comparação com mesmo período do ano passado.

“Equalizando entre os trimestres o efeito referente aos créditos de IR/CSLL sobre o prejuízo fiscal, apresentaríamos um prejuízo líquido continuado ajustado de R$ 173 milhões, refletindo uma melhora de R$ 95 milhões em comparação com o segundo trimestre de 2023”, escreve a companhia.

O prejuízo líquido descontinuado alcançou R$ 60 milhões, principalmente devido ao impacto das contingências trabalhistas do Extra Hiper, que teve os pontos comerciais vendidos ao Assaí.

O Ebitda ajustado foi de R$ 396 milhões, com alta de 57,2% sobre o mesmo período do ano anterior.

Se for levado em consideração apenas o negócio brasileiro, sem interferências ligadas à Cnova (da qual o GPA antes detinha 34%), o Ebitda ajustado teve crescimento de 34,8%, e margem Ebitda ajustado de 8,8%, apresentando melhora de 2,1 p.p. em relação ao apresentado um ano antes.

A receita líquida foi de R$ 4,489 bilhões, com alta de 2,5% ante o segundo trimestre de 2023. As vendas totais atingiram R$ 4,8 bilhões, aumento de 2,1%.