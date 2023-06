GPA rejeita oferta de R$ 4 bilhões de banqueiro colombiano pelo Éxito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 20:53 Compartilhe

O GPA informou na noite desta quinta-feira, 29, por fato relevante, que seu conselho de administração rejeitou a oferta feita pelo banqueiro colombiano Jaime Gilinski por sua fatia na varejista colombiana Almacenes Éxito.

A companhia alega que o preço ofertado, de R$ US$ 836 milhões (cerca de R$ 4 bilhões), “não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas”. O pagamento seria em dinheiro.

Importante ressaltar que a transação para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada ao mercado, “continua em evolução”, estando pendente apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão, informou o GPA, acrescentando que manterá o mercado e os seus acionistas informados de novidades sobre o tema.

