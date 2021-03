GPA: O digital vai ser um dos nossos principais pilares de crescimento no Brasil

O GPA está apostando no digital para obter um crescimento sustentável nos próximos anos. Segundo o presidente do grupo, Jorge Faiçal, a escalada no e-commerce deve começar pela área de alimentos.

“Temos frequência na venda de alimentos, o que é muito importante para escalar o negócio, além de uma logística estruturada para crescer no ambiente digital”, disse o executivo nesta terça-feira, 9, em live promovida pelo InfoMoney.

De acordo com Faiçal, as cerca de 800 lojas físicas do grupo no Brasil funcionam como uma espécie de hub de distribuição para o e-commerce. Adicionalmente, o GPA está negociando com plataformas para impulsionar o seu marketplace.

O executivo ponderou ainda que a empresa não deve ter problemas para financiar os planos de expansão no ambiente digital. “Não temos problemas para nos financiar”.

