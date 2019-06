GPA lança e-commerce para pequenos e médios comerciantes

O Grupo Pão de Açúcar lançou um e-commerce voltado para pequenos e médios comerciantes, com a premissa de dar agilidade no reabastecimento de mercados, bares e restaurantes localizados nos interiores dos bairros. A plataforma amplia a cobertura do Aliado Mini Mercado e atenderá, inicialmente, a região da Grande São Paulo.

Após fazer cadastro no site, os comerciantes poderão finalizar pedidos e consultar produtos, preços e estoques em tempo real.