GPA: Jorge Faiçal assume como diretor presidente após cisão do Assaí

O GPA informa que Jorge Faiçal, atual diretor de Multivarejo do grupo, ocupará a posição de Diretor Presidente em razão da conclusão da cisão do Assaí. O executivo irá substituir Christophe Hidalgo, que ocupava a posição interinamente e permanecerá no Conselho de Administração e comitês do GPA.

Em comunicado ao mercado, a empresa destaca ainda que Guillaume Gras assume como vice-presidente de Finanças do grupo e Isabela Cadenassi retorna para a Diretora de Relações com Investidores após seu período em licença maternidade.

Já Belmiro Gomes, que ocupava o cargo de diretor estatutário do GPA, se desliga da diretoria do GPA e segue como diretor presidente do Assai.

