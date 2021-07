GPA faz acordo amigável em processo iniciado em 2017 pelo fundo Península

O GPA celebrou um acordo para encerrar amigavelmente o processo de arbitragem iniciado em 2017 pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península, que discutia certas divergências relacionadas ao valor dos aluguéis e outras questões operacionais relacionadas a 60 imóveis de propriedade da Península.

Os contratos de locação de longo prazo celebrados em 2005 asseguram ao GPA o uso e exploração comercial dos referidos imóveis por 20 anos a contar da sua celebração, renováveis por mais 20 anos a critério exclusivo da companhia.

“O acordo firmado resolveu amigavelmente as controvérsias do passado e aprimorou os contratos, mantendo o prazo de vigência das locações, com novas regras mais adaptadas ao mercado atual, que possibilitam a otimização do uso dos imóveis e trazem potencial de ganho para ambas as partes”, disse o GPA em nova enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

