GPA diz que Grupo Calleja lançou OPA para aquisição de 100% do capital do Éxito, na Colômbia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2023 - 18:01 Para compartilhar:

O GPA informou neste domingo que o Grupo Calleja publicou neste dia 10 de dezembro o primeiro edital da Oferta Pública de Ações (OPA) que será lançada na Colômbia com o objetivo de aquisição de 100% do capital social do Éxito, sujeita a condição de aquisição mínima de 51% do capital social do varejista.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o GPA informa que a OPA colombiana ficará aberta entre 18 de dezembro de 2023 e 19 de janeiro de 2024 com a liquidação prevista para ocorrer no final de janeiro de 2024. “Conforme anunciado anteriormente, o comprador espera lançar uma oferta pública de ações nos Estados Unidos (OPA Americana) como parte da Transação. Nesta data a OPA Americana ainda não foi iniciada, sendo que o Comprador não divulgou as datas em que a OPA Americana ficará aberta”, afirma.

O GPA ressalta que, a oferta pública de ações ocorrerá na Colômbia e é esperada para ocorrer nos Estados Unidos, sendo que os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) no Brasil poderão entrar em contato com a sua corretora ou com o banco depositário do programa de BDRs para tratar da conversão de seus BDRs para ações na Colômbia e/ou American Depositary Receipts (ADRs) nos Estados Unidos no caso de optarem pela participação na oferta púbica de ações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias