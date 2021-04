GPA diz que Casino avalia potencial operação de mercado envolvendo subsidiária da Cnova

SÃO PAULO (Reuters) – O GPA comunicou na noite de segunda-feira que seu controlador, o Grupo Casino, da França, começou o processo para potencial aumento de capital da Cdiscount, subsidiária direta da Cnova, na qual a companhia brasileira detém 34,17%.

De acordo com o comunicado do GPA à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essa operação tem como objetivo habilitar o Cdiscount a acelerar seu plano de crescimento e pode também incluir uma oferta secundária de ações detidas pelo Casino.

“O conselho de administração de GPA recebeu de maneira positiva o lançamento desses estudos e aponta a excelente performance operacional dessa subsidiária, assim como o forte potencial de crescimento do Cdiscount e o ambiente favorável do mercado de capitais”, afirmou o varejista brasileiro.

Na véspera, as ações do GPA fecharam em alta de 9,79%, replicando movimento registrado em vários pregões em março, em meio a especulações sobre venda de ativos pela companhia. No mês passado, os papéis acumularam elevação de 201,91%.

No comunicado feito pelo Casino, recebido pelo GPA, o grupo francês também anunciou o início aos trabalhos preparatórios para potencial aumento de capital adicional da GreenYellow.

(Por Paula Arend Laier)

