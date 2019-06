GPA deve comprar colombiana Éxito

O controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA), o francês Casino Guichard-Perrachon, apresentou na última quarta-feira, 26, um plano para simplificar sua estrutura na América Latina. A reorganização envolve uma oferta pública a ser lançada pelo GPA para comprar, em dinheiro, até a totalidade das ações do Almacenes Éxito, companhia de capital aberto localizada na Colômbia.

Envolve também a migração do GPA para o Novo Mercado da B3, com a conversão de todas as ações preferenciais (sem direito a voto) do GPA em ordinárias (com direito a voto) à razão de um para um.

O conselho do GPA diz que a transação trará benefícios com a simplificação da estrutura na América Latina, melhora na governança e aumento potencial na base investidores.

No fim de maio, o Rallye, controlador do Casino, obteve proteção judicial contra credores na França. O Rallye tem dívida líquida de € 2,9 bilhões, dos quais € 2,7 bilhões são oriundos do Casino, do qual é o maior acionista.

Nos últimos meses, o grupo Casino tem realizado uma série de vendas de ativos não estratégicos do Casino fora da Europa para tentar reestruturar as dívidas de suas companhias. No Brasil, vendeu sua participação na Via Varejo no dia 15.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.