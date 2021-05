GPA: conselho aprova a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures

O conselho de administração do GPA, controlador da rede de supermercados Pão de Açúcar, aprovou nesta quarta-feira, 5, sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,5 bilhão, dividida em duas séries, no sistema de vasos comunicantes. A data estabelecida para a emissão é 10 de maio.

As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de cinco anos a partir da emissão, enquanto as da segunda série terão prazo de sete anos. Cada título terá o valor unitário de R$ 1 mil, com remuneração de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, com uma sobretaxa de 1,70% para as debêntures da primeira série e de 1,95% para as da segunda.

Segundo o GPA, os recursos captados serão destinados para reforço do capital de giro e/ou alongamento do perfil de endividamento.

