GPA conclui negociações para venda de participação indireta na Cnova ao Casino

O Grupo Pão de Açúcar afirma que concluiu as negociações para venda de sua participação indireta de 34% na Cnova para seu acionista controlador Casino por 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões), o que já havia sido divulgado pelo Casino na manhã desta segunda-feira, 27. Com a conclusão da venda e liquidação da transação, o Casino passará a deter uma participação societária de 98,8% do capital social total da Cnova, diz o GPA, em fato relevante.

O valor da transação será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido, correspondendo a 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões), e a segunda parcela representando o restante do preço, no valor de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões), no prazo de até 30 de junho de 2024. A liquidação da transação ocorrerá na próxima quinta-feira, 30 de novembro.

Além dos valores acima, foi acordado o pagamento de parcela variável (Equalization Payment) no caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino em Cnova ou uma reorganização societária da Cnova no prazo de 18 meses, contado a partir da data de liquidação.

O objetivo é possibilitar à companhia capturar a potencial valorização suplementar do ativo em uma transação subsequente, visando o melhor interesse da companhia e de seus acionistas.

O cálculo do Equalization Payment considera, entre outros fatores, a diferença entre o valor implícito na Transação de 29,4 milhões de euros (R$ 157,4 milhões1) por 100% do capital da Cnova, em comparação ao valor a ser atribuído por 100% do capital em uma potencial transação subsequente, cabendo à companhia, no caso de variação positiva, o recebimento da diferença considerando a sua participação de 34% que detinha na Cnova no momento da assinatura do contrato referente à presente transação.

O montante devido pelo Casino a título de Equalization Payment corresponde a 100% da diferença caso a transação subsequente seja efetuada nos primeiros 12 meses desde a data de liquidação da transação, 75% se efetuada entre 13º e o 15º mês, e 50% se efetuada entre o 16º e o 18º mês.

A conclusão da transação “marca mais uma etapa na redefinição do perímetro de atuação da companhia, focado exclusivamente em suas operações brasileiras”, segundo o GPA.

