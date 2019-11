GPA conclui aquisição do controle da Cheftime

O GPA concluiu a aquisição do controle da startup Cheftime, que atua na oferta de refeições prontas e kits gastronômico. A parceria estratégica entre as empresas foi celebrada em novembro de 2018, possibilitando ao GPA o direito de adquirir o controle do capital social da Cheftime no período de 18 meses.

Segundo a empresa, a aquisição foi realizada em prazo inferior ao inicialmente

estimado, em razão do “sucesso da parceria, que já contabiliza mais de 85 mil refeições vendidas no período”.

Atualmente, a Cheftime entrega soluções em refeições para mais de 150 unidades do Pão de Açúcar e do Minuto Pão de Açúcar e já iniciou sua atuação na bandeira Extra.