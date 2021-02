GPA: B3 e Nyse aprovam listagem de ações e ADRs do Sendas

A B3 e a Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês) aprovaram a listagem de ações e American Depositary Receipts (ADRs) do Sendas, que ficará com os ativos referentes à rede de atacarejo Assaí. No caso da B3, foi aprovada inclusive a inclusão no segmento Novo Mercado, que tem maior nível de exigência em governança corporativa.

Os acionistas do GPA vão receber, após o fechamento do pregão do dia 26 de fevereiro, uma ação do Sendas para cada papel que possuírem do controlador. As novas ações serão negociadas com o código ASAI3. A partir de 1º de março, os papéis do GPA passam a ser negociados ex-direitos.

A aprovação da listagem é o passo final no processo de reestruturação promovido pelo GPA, que resulta na segregação dos negócios da rede Assaí. Na próxima segunda-feira (22), a rede divulga seus resultados trimestrais pela primeira vez, enquanto o GPA anuncia seus números na terça.

