GP do Japão de F1 renova contrato com circuito de Suzuka até 2029

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 10:17 Para compartilhar:

O Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 será realizado no circuito de Suzuka pelo menos até 2029, anunciou a organização do campeonato mundial nesta sexta-feira (2).

O contrato que liga a F1 ao lendário circuito japonês, um dos circuitos preferidos dos pilotos, terminaria em 2024 mas foi prorrogado por cinco anos.

Pela primeira vez na sua história, o GP do Japão, realizado em Suzuka desde 1987 (exceto em 2007 e 2008, que aconteceu no circuito do Monte Fuji), será realizado este ano na primavera japonesa e não no outono.

A FIA decidiu reorganizar o calendário do Mundial de Fórmula 1 para reduzir a sua pegada de carbono e a prova japonesa, a quarta da temporada, será realizada no início de abril, entre os GPs da Austrália e da China.

Em 2023, 222 mil espectadores estiveram presentes em Suzuka durante o fim de semana do Grande Prêmio, um aumento de 10% em relação a 2022, quando o circuito voltou ao calendário após duas edições canceladas devido à pandemia da covid-19.

nb/gk/dam/avl/aam/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias