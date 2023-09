GP de São Paulo de F-1 reforça entretenimento com duas festas oficiais neste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 13:41 Compartilhe

Buscando ampliar o entretenimento do GP de São Paulo de Fórmula 1, a organização da corrida anunciou nesta terça-feira que terá duas festas oficiais na edição deste ano. Os dois eventos vão acontecer ao longo do fim de semana da etapa, disputada no Autódromo de Interlagos entre os dias 3 e 5 de novembro, na capital paulista.

A festa oficial será realizada pela primeira vez neste ano. A chamada “São Paulo Grand Prix Official Party” está marcada para os dias 3 e 4, no hotel Unique. As duas festas serão apresentadas pelo clube brasileiro Posh, famoso pelos eventos de luxo e badalação em nível mundial.

As duas noites serão comandadas por DJs internacionais e músicos de reconhecimento internacional. “A Posh e o GP São Paulo têm a emoção e a adrenalina em comum. Para nós é um orgulho grande poder assinar uma festa oficial de um produto tão desejado e único como esse”, afirmou André Sada, fundador e sócio da Posh.

A criação das festas oficiais do GP é mais uma investida da organização na área do entretenimento da etapa da F-1 no Brasil. O GP brasileiro vem sendo incrementado por eventos de entretenimento desde a chegada de Alan Adler ao comando da etapa, no início de 2021.

Com experiência na área de marketing esportivo e eventos de grande porte, Adler busca unir esporte e entretenimento em benefício dos fãs de F-1. “Queremos fazer do GP São Paulo um grande espetáculo que una esporte e entretenimento de qualidade. O intuito é proporcionar experiências inesquecíveis para o público. Com a realização da festa oficial do GP em parceria com a Posh queremos trazer para São Paulo mais do glamour que cerca o circuito da F1 em todo o mundo”, diz Adler, CEO do GP.

Os ingressos para a primeira festa variam de R$ 560 a R$ 896. Para a noite seguinte, as entradas começam em R$ 448 e também podem alcançar R$ 896. É possível ainda comprar o passaporte para os dois eventos, com custo variando de R$ 896 a R$ 1.400.

