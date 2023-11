GP de São Paulo de F-1 dá a Interlagos três mastros para o hasteamento de bandeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 21:07 Para compartilhar:

O autódromo de Interlagos inaugurou, nesta quarta-feira, três mastros, de 40 metros cada um, que foram fixados ao lado da reta principal para o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e da cidade de São Paulo. A cerimônia teve a presença do prefeito Ricardo Nunes, de autoridades do Governo Estadual, empresários, do CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, e ainda Leonardo Senna, irmão de Ayrton Senna.

A iniciativa de presentear São Paulo com este símbolo, segundo o executivo da F-1, é projetar a imagem do Brasil e da metrópole paulistana para o mundo por meio de um evento tão importante.

“Foi um projeto que nasceu alguns anos atrás e agora se concretizou com o apoio da prefeitura, da Gerdau, e que vai destacar a imagem de Interlagos, da cidade e do Brasil para o mundo todo”, afirmou Alan Adler.

Na inauguração, a bandeira brasileira foi hasteada em sua altura máxima de 40 metros. As bandeiras do Estado e do município foram erguidas a meio mastro pelo luto oficial de três dias pelo falecimento do diretor cultural Danilo Miranda (que por quatro décadas comandou o Sesc) no último dia 29 de outubro. As bandeiras vão ficar hasteadas em frente à estátua do Senna, inaugurada na arquibancada de Interlagos no ano passado.

Presente ao evento, o prefeito Ricardo Nunes falou da relação entre a realização de um evento como o Grande Prêmio de Fórmula 1 e a geração de emprego e renda. “Teremos uma movimentação econômica muito importante, entre R$ 1,5 e R$ 1,7 bilhão, e estamos com a rede hoteleira com capacidade quase toda esgotada. Isso gera muito emprego e renda. São 120 mil postos de trabalho, além da transmissão para 190 países desse evento que leva o nome da cidade para o mundo”, disse Nunes.

