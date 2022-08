GP de São Paulo celebra 50 anos de F-1 no Brasil com lançamento de NFTs

admin3 08/08/2022 - 14:54 Compartilhe

Iniciando a comemoração dos 50 anos da Fórmula 1 no Brasil, o GP de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que lançará em setembro uma coleção de 5050 NFTs exclusivos em referência à principal categoria do automobilismo mundial e ao histórico do País na competição.

A venda terá início em 10 de setembro, às 18 horas. De acordo com a organização do GP de São Paulo, o comprador receberá o NFT de um piloto e um carro estilizado de Fórmula 1 com o número 50, em referência aos 50 anos. O lançamento tem como parceira a agência allnft{lab}.

A coleção, comemorativa e limitada, poderá ser adquirida pelo site nft.f1saopaulo.com.br. Já a revenda será realizada na OpenSea, o maior marketplace de NFTs do mundo. “O resultado desse trabalho de quatro meses, com uma equipe de 16 profissionais, me deixou muito orgulhoso. Com essa coleção de NFTs exclusivos vamos colocar o GP São Paulo de F-1 e toda sua comunidade na web 3”, diz Marcos Fortes, CEO da allnft{lab}.

O NFT, sigla de “non-fungible tokens”, é um ativo que garante a posse de um bem exclusivo que nenhuma outra pessoa possui. É utilizado, por exemplo, em obras de arte. A tecnologia digital blockchain, onde se cria o ativo, assegura sua autenticidade. Ou seja, o ativo adquirido é único.

Segundo o GP de São Paulo, o primeiro dos cinco lotes terão NFTs custando US$ 70 (cerca de R$ 360, no câmbio atual), somando ainda taxas. No segundo lote, os preços sobem para US$ 120, equivalente a R$ 620).

“O NFT é algo exclusivo e permanente assim como a história da F-1 no Brasil. Essa ligação já é o suficiente para assegurar o sucesso do lançamento”, afirmou Alan Adler, CEO do GP de São Paulo. Os compradores destes NFTs terão acesso a benefícios exclusivos, físicos e digitais, a serem revelados nos próximos meses.