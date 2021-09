GP de Ímola deve se tornar permanente na F1

BOLONHA, 23 SET (ANSA) – O governo da Emilia-Romagna, região do norte da Itália, afirmou nesta quinta-feira (23) que o Grande Prêmio de Ímola está perto de voltar para o calendário da Fórmula 1 de forma definitiva.

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fez parte da F1 entre 1979 e 2006, porém voltou em 2020 e 2021, sediando o “GP da Emilia-Romagna”, para repor cancelamentos provocados pela pandemia de Covid-19.

“Daqui a algumas horas esperamos poder dizer o que parecia impossível: que a Fórmula 1 em Ímola vai se tornar um evento fixo”, disse o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, na abertura de uma mostra sobre a seleção italiana de futebol em Bolonha.

As negociações contam com o apoio do governo italiano, que em 2021 já incluiu o termo “Made in Italy” no nome oficial da etapa. “É um objetivo que seria histórico e extraordinário”, ressaltou Bonaccini.

A Itália já tem uma corrida fixa no calendário da F1, disputada anualmente em Monza, uma das pistas mais tradicionais da categoria. (ANSA).

