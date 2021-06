GP da Turquia adicionado ao calendário da F1 em 3 de outubro

A organização do Mundial de Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira a inclusão no calendário de 2021 do Grande Prêmio de Turquia para 3 de outubro, em substituição à prova de Singapura, cancelada pela pandemia.

O GP da Turquia já havia sido incluído no calendário em um primeiro momento para 13 de junho, substituindo o Grande Prêmio do Canadá, mas foi cancelado devido às restrições de viagens.

Agora, a previsão é de que será disputado uma semana após o GP da Rússia e uma semana antes da prova do Japão, desde que a situação da pandemia melhore a nível global.

ole/mcd/psr/fp

Veja também