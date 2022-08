GP da França está fora do calendário da F1 em 2023

O Mundial de Fórmula 1 de 2023 não terá o Grande Prêmio da França, confirmou nesta quinta-feira à AFP a organização da categoria, anunciando o fim do contrato iniciado em 2018 para realizar corridas no circuito de Castellet.

O diretor da F1, Stefano Domenicali, disse em entrevista coletiva na quarta-feira que as negociações com o promotor da etapa da França continuam e que, no futuro, o campeonato poderia entrar em um sistema de rodízio com outros Grandes Prêmios.

“As conversações estão muito, muito abertas para o futuro e uma possibilidade, não para o ano que vem, mas no futuro, pode ser a de encontrar um rodízio que permitiria a cada um (Grandes Prêmios) fazer parte do calendário”, explicou.

A F1 tinha voltado à França em 2018, no circuito Paul-Ricard, dez anos depois da última edição, em Magny-Cours. O país, um dos mais tradicionais no esporte, recebe corridas da principal categoria do automobilismo desde 1950, com 62 edições realizadas.

