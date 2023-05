Governos federal e do Paraná fazem acordo para leilão de rodovias

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 8:13 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os governos federal e do Paraná acertaram na quarta-feira acordo para leilão de dois lotes de rodovias paranaenses, com uma modelagem que prevê a concessão por menor tarifa, e investimentos totais de até 18,7 bilhões de reais.

Segundo o Ministério dos Transportes, a expectativa é que o edital seja lançado na segunda quinzena de maio, com o certame ocorrendo na primeira quinzena de setembro.

No acordo, o governo do Paraná formalizou a delegação das rodovias estaduais para a União, passo fundamental para o lançamento do edital, afirmou o ministério. A concessão ficará sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Os contratos serão de 30 anos. O lote 1 será formado por BRs 277/373/376/476/PR e PRs 418/423/427 num total de 473 quilômetros, dos quais 343 de duplicações e outros 218 de terceiras faixas.

O lote 2 será composto por BRs 153/277/369/PR e PRs 092/151/239/407/408/411/508/804/855 e terá 604 quilômetros. Desse total, o vencedor terá que fazer 356 quilômetros de duplicações e 139 quilômetros de terceiras faixas, segundo o ministério.

Há ainda outros quatro lotes que estão nas áreas técnicas do Ministério dos Transportes e da ANTT. Em novembro de 2021, o governo federal assumiu a conservação de 1.877 quilômetros de rodovias federais paranaenses, que antes eram administradas por seis diferentes concessionárias.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

