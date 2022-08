Governo zera tarifa de importação de airbag para motociclista

reuters 17/08/2022 - 18:46 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O governo zerou a tarifa de importação de airbags para proteção de motociclistas, informou o Ministério da Economia nesta quarta-feira.

A alíquota de produto atualmente é de 35% para as importações feitas pelos países do Mercosul, mas o Brasil incluiu o item –jaquetas e coletes com sistema de airbag embutido– na lista de exceções à tarifa externa comum do bloco.

O presidente Jair Bolsonaro é entusiasta de motociclismo e já promoveu uma série de motociatas com apoiadores em diferentes cidades do país.

Em nota, o ministério afirmou que outros seis códigos foram incluídos na lista de exceção para zerar ou reduzir a 4% as tarifas de produtos, incluindo complementos alimentares e soro de leite.

(Por Isabel Versiani)