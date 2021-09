Governo vende imóveis com descontos de até 66%, incluindo casa na praia

O Governo Federal irá vender 277 imóveis em 20 estados neste mês, com descontos de até 66%. A maior parte deles está localizada em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. As informações são do UOL.

Do total, 272 imóveis são residenciais. Há casas e apartamentos, inclusive no litoral, como em Guarujá e na Praia Grande, no litoral paulista. O maior desconto, de 66% é de um imóvel no Rio de Janeiro.

A venda é feita pelo portal Emgea Imóveis, da Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), em parceria com o outlet imobiliário Resale. Os preços variam de R$ 11,4 mil a R$ 1,6 milhão, e o pagamento é somente à vista.

O interessado deve entrar no site e aplicar os filtros de seu interesse, como região, tipo do imóvel, valor e situação. Caso haja interesse na compra, é preciso realizar um cadastro e fazer a proposta com os documentos necessários.

