Governo vai tirar granada do bolso de servidores, diz Haddad em abertura de negociação salarial

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 11:19 Compartilhe





BRASÍLIA (Reuters) – O novo governo vai retirar a “granada do bolso” dos servidores públicos, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento de abertura da mesa de negociação do governo com entidades do funcionalismo público.

A declaração faz referência a fala do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que disse em 2020 que o governo havia colocado “a granada no bolso do inimigo” ao aprovar durante a pandemia um congelamento salarial para as carreiras do funcionalismo.

Haddad classificou a frase de Guedes como uma das cenas “mais vergonhosas” que já viu.





“Sou servidor público estadual, sou professor na Universidade de São Paulo, e sei o que é ficar anos sem nenhum tipo de atendimento e consideração. Pior do que isso é ser demonizado por aqueles que deveriam estar cuidando da sociedade”, afirmou.

(Por Bernardo Caram)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias