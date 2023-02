Governo vai manter defesa de voto de qualidade no Carf, diz Padilha

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 19:27 Compartilhe





BRASÍLIA (Reuters) – O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo vai manter a defesa do restabelecimento do chamado voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme previsto em medida provisória editada no mês passado.

O voto de qualidade, que autoriza o presidente do Carf a dar um voto de desempate nos julgamentos, havia sido extinto em 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem ele, havia um benefício automático aos contribuintes em casos de empate.

Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lideranças do governo no Congresso, Padilha ressaltou que a MP não mudará a prerrogativa das empresas de recorrer ao judiciário em caso de desempate.





