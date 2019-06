Governo vai instalar sala de monitoramento aéreo durante Copa América

O Ministério da Infraestrutura informou hoje (6) que o governo federal vai instalar uma sala de monitoramento e gerenciamento das operações de aviação civil durante a Copa América de Futebol. O evento será realizado no Brasil de 14 de junho a 7 de julho, com jogos marcados para as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Segundo o ministério, a sala fará a integração e o monitoramento das operações nos aeroportos que atenderão às cidades-sede da Copa América 2019. A pasta disse que a sala também fará o compartilhamento de informações, em tempo real, entre os aeroportos das cinco cidades-sede.

O objetivo do monitoramento é evitar que a dinâmica dos aeroportos seja afetada durante a Copa. A sala de monitoramento funcionará no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), no Rio de Janeiro e será inaugurada na segunda-feira (10).

Segurança energética

Ontem (5), o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) disse que vai adotar medidas adicionais de segurança elétrica para a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) durante o evento.

De acordo com nota divulgada pelo comitê, responsável pelo acompanhamento do suprimento energético no país, as medidas envolvem operação “acima dos padrões técnicos exigidos na operação do sistema, a fim de garantir o suprimento eletroenergético nos padrões de continuidade e qualidade à sociedade”.