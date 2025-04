Governo Trump processa Maine por atletas trans

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processará o Maine por permitir que atletas transgênero disputem em esportes femininos, anunciou a procuradora-geral Pam Bondi nesta quarta-feira(16), em uma nova iniciativa do governo sobre o caso.

O presidente americano, Donald Trump, entrou em conflito com a governadora do estado sobre o assunto em fevereiro, após emitir um decreto proibindo estas atletas em competições femininos.

Em retaliação, seu governo cortou o financiamento federal para as escolas públicas do Maine na semana passada.

“Hoje, o Departamento de Justiça anuncia uma ação civil contra o Departamento de Educação do Maine. O estado do Maine está discriminando as mulheres ao não protegê-las nos esportes femininos”, disse Bondi em uma coletiva de imprensa.

A autoridade acusou o Maine de violar o Título IX, a histórica lei de direitos civis que proíbe a discriminação de gênero em escolas financiadas pelo governo federal.

Trump se desentendeu com a governadora democrata do Maine em fevereiro.

“Há duas semanas, assinei um decreto proibindo homens de participar de esportes femininos. Muitos democratas estão me criticando por isso, e espero que continuem, porque nunca mais vencerão uma corrida”, disse.

“Não vai cumpri-lo?” perguntou à governadora do Maine, Janet Mills.

“Cumpro as leis estaduais e federais”, respondeu Mills.

“Bem, nós somos a lei federal (…) É melhor você fazer isso, porque se não fizer não vai conseguir nenhum financiamento federal”, disse o presidente.

“Vejo você nos tribunais”, ela respondeu.

O decreto de Trump permite que agências do governo americano neguem financiamento a escolas que permitem transgêneros em competições femininas.

Os republicanos têm focado em questões transgênero desde as eleições de 2024, capitalizando uma guerra cultural sobre direitos LGBTQIA+.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump demonizou qualquer reconhecimento da diversidade de gênero e atacou pessoas trans.

Também prometeu pressionar o Comitê Olímpico Internacional a mudar suas regras sobre atletas trans antes dos Jogos de Los Angeles de 2028.

sst-wd/aha/erl/val/jc/aa