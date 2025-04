Governo Trump apresenta plano para acelerar negociações comerciais

O governo de Donald Trump está adotando uma abordagem estruturada para negociações comerciais com cerca de 18 países nos próximos dois meses, utilizando um novo modelo preparado pelo escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês). O objetivo é agilizar as negociações sobre as chamadas tarifas recíprocas, com uma estrutura que abrange categorias amplas, como tarifas e cotas, barreiras não tarifárias, comércio digital, regras de origem de produtos e questões econômicas e de segurança.

De acordo com fontes, as negociações ocorrerão em ciclos de três semanas, com seis países discutindo as questões a cada semana, seguindo um cronograma que se repetirá até o prazo autoimposto de 8 de julho. Se os países não alcançarem acordos até essa data, tarifas recíprocas serão aplicadas, a menos que o presidente Trump decida estender a pausa de 90 dias.

“O USTR está trabalhando sob uma estrutura organizada e rigorosa e avançando rapidamente com parceiros comerciais dispostos”, disse uma porta-voz do USTR. “O presidente Trump e o USTR deixaram claros os objetivos dos EUA, e nossos parceiros comerciais têm uma boa ideia do que podem oferecer individualmente.”

Alguns países, como México, Canadá e China, provavelmente seguirão trilhas de negociação diferentes devido a acordos ou tarifas já existentes. A China, em particular, foi alvo de tarifas adicionais de 145% e, embora Trump tenha declarado manter contato diário com Pequim, as autoridades chinesas negaram negociações substanciais até o momento.

Enquanto isso, a União Europeia e outros parceiros comerciais buscam definir seus próprios parâmetros para as conversas, com a UE deixando claro que não negociará mudanças em seu sistema de imposto sobre valor agregado ou subsídios agrícolas. E o Reino Unido procurou retirar qualquer alteração nas suas normas de segurança alimentar ou automotiva, dizendo que essas são decisões de seu governo.