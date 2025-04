Governo Trump abre investigação contra procuradora de NY

A administração de Donald Trump iniciou uma investigação sobre as propriedades imobiliárias da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, uma adversária ferrenha do presidente republicano, cujos negócios familiares ela levou aos tribunais, informou a mídia dos Estados Unidos nesta quarta-feira (16).

A Agência Federal de Financiamento à Habitação alertou, em um documento datado de 14 de abril remetido ao Departamento de Justiça, sobre uma eventual “falsificação de registros” relacionados com propriedades da procuradora-geral nos estados de Virgínia e Nova York, informou o jornal nova-iorquino The New York Times.

Letitia James seria alvo de uma investigação pela compra de uma casa na Virgínia, junto com uma sobrinha, em agosto de 2023, e se a declarou como residência principal, e também pelo número de cômodos declarados na residência que possui desde 2001 no Brooklyn.

“A procuradora-geral James está focada todos os dias em proteger os nova-iorquinos, especialmente porque esta administração usa o governo federal como arma contra o Estado de Direito e a Constituição”, respondeu o seu gabinete em um comunicado enviado à AFP.

“Ela não vai se deixar intimidar por valentões, não importa quem seja”, acrescentou.

Pam Bondi, a procuradora-geral dos Estados Unidos indicada por Trump, disse ao canal Fox News que ela e seu pessoal estavam “revisando” as acusações.

A agência de habitação não respondeu de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

Há dois dias, Trump, que prometeu se vingar de seus inimigos políticos, atacou, em sua rede Truth Social, a procuradora-geral de Nova York, ao chamá-la de “corrupta perturbada” e pedir sua demissão “imediata”, junto com uma publicação sobre a investigação de 12 de abril do meio RVMNews.

Letitia James, democrata eleita nas urnas para o cargo, tem sido uma pedra no sapato do magnata.

Em agosto de 2022, ela apresentou um processo contra Trump por inflar seus ativos para obter melhores condições de empréstimos, no qual ele foi condenado a pagar 455 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual), uma sentença da qual o magnata recorreu.

A procuradora nova-iorquina, junto com outros procuradores-gerais estaduais, já apresentou diversas ações contra o governo Trump desde janeiro.

Segundo o NYT, a procuradora-geral Bondi pediu em fevereiro a um grupo de trabalho que avaliasse a investigação de James sobre Trump.

O ex-assessor de segurança de Trump e seu colaborador de longa data, Steve Bannon, disse que Letitia James é uma “ameaça existencial” para o governo do republicano.