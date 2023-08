Governo trabalha em iniciativas para alavancar crédito barato para futuro, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 10:53 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 2, que o governo federal está trabalhando em iniciativas para alavancar o crédito barato no Brasil para o futuro. Em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro”, da TV Brasil, Haddad citou algumas medidas do governo federal nesse sentido, com destaque para o programa de renegociação de dívidas “Desenrola” e a redução de juros para crédito consignado, que segundo o ministro teve “adesão total” dos bancos.

Haddad também lembrou da aprovação do Marco de Garantias pelo Senado Federal em julho, que, segundo ele, “revoluciona o crédito no Brasil” e vai diminuir os spreads bancários.

“O marco aumenta a chance dos credores recuperarem o crédito e a contrapartida disso é justamente uma redução do spread, que é o juro para além da captação”, explicou o ministro.

Na entrevista, Haddad também destacou que o governo está fazendo uma “gestão enorme” para que haja redução na taxa básica de juros, a Selic.

“Precisamos sanar o estoque de dívidas que foi herdado de 2002: estamos falando de 72 milhões de CPFs negativados. Eu quero crer que nunca houve na história do País um legado tão ruim de crédito”, comentou o ministro.

