Governo tem prazo de 30 dias para resolver todas as incertezas de precatórios, diz Funchal

BRASÍLIA (Reuters) – O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, afirmou nesta quinta-feira que os próximos 30 dias são o prazo que o governo tem para resolver as incertezas relacionadas aos precatórios e ao financiamento do Bolsa Família para o Orçamento de 2022.

Ao participar do evento virtual Uqbar Day, ele indicou que, a partir disso, o governo irá refazer o Orçamento do próximo ano e mandar mensagem modificativa para o Congresso com o novo conteúdo da peça orçamentária.

Funchal ressaltou que o aumento de cerca de 34 bilhões de reais na conta de precatórios para 2022 impede qualquer expansão de política pública, principalmente do novo programa de transferência de renda, batizado de Auxílio Brasil.

Ele avaliou ainda que toda a discussão a respeito dos precatórios e do financiamento do Bolsa Família reformulado tem feito a curva de juros empinar a despeito da trajetória de consolidação fiscal.

“Tirando essa incerteza da mesa (precatórios), tendência é que essa curva (de juros) comece a baixar”, disse.

O secretário admitiu que há incerteza em relação às eleições afetando a curva de juros, mas estimou que boa parte do aumento deve-se de fato à questão dos precatórios e do espaço para o Auxílio Brasil no Orçamento do ano que vem.

(Por Marcela Ayres)

