Governo talibã no Afeganistão espera ‘um novo capítulo’ com a eleição de Trump

O governo talibã no Afeganistão disse nesta quarta-feira (6) que espera “um novo capítulo” com a reeleição de Donald Trump, que durante o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos assinou um acordo de paz com os talibãs.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, expressou na rede X sua esperança de que haja “progressos tangíveis nas relações” e que Cabul e Washington “possam iniciar um novo capítulo”.

Em fevereiro de 2020, os Estados Unidos, sob a presidência do republicano Donald Trump, assinaram o acordo de Doha no Catar, que abriu caminho à retirada das tropas americanas do Afeganistão.

Isso permitiu que os talibãs retornassem ao poder, desta vez durante o mandato do democrata Joe Biden. Três anos depois, nenhum país reconheceu as novas autoridades em Cabul.

Balkhi destacou que o acordo de Doha foi “assinado sob a administração do presidente Donald Trump” e que “pôs fim a 20 anos de ocupação”.

