Governo suspende futebol no Peru após primeiro jogo por risco sanitário

O governo peruano suspendeu nesta sexta-feira (7) o futebol no país devido ao risco sanitário, após a disputa do jogo que marcou o retorno da primeira divisão, cinco meses depois da suspensão do esporte por causa da pandemia.

Pouco após o término da partida entre o Universitario e o Cantolao (0-0), no Estádio Nacional de Lima, o Ministério do Esporte peruano anunciou em comunicado que, “devido ao risco em temas de saúde e segurança”, suspendia “os jogos restantes da 7ª rodada do campeonato”, que seriam disputados entre sábado e segunda-feira.

A decisão foi tomada após vários jogadores darem positivo para COVID-19 em testes de detecção do vírus e de vários torcedores do Universitario irem até o estádio para apoiar a equipe durante a partida, jogada sem público.

Oito pessoas foram presas pela polícia.

O novo primeiro-ministro peruano, Walter Martos, alertou que, caso as normas de biosegurança não forem respeitadas, o governo cancelará o restante do campeonato.

O Peru registou nesta sexta-feira números diários recordes de 225 mortes e 8.466 novos contágios por coronavírus, com um novo surto da pandemia cinco semanas após o fim do confinamento nacional, informou o Ministério da Saúde.

