Governo sírio chega a acordo com curdos para integrar instituições estatais

O governo sírio anunciou nesta segunda-feira (10) um acordo com Mazlum Abdi, chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, para “integrar” todas as instituições civis e militares da administração autônoma curda no âmbito do Estado sírio.

O anúncio deste acordo, cuja aplicação está prevista para o final do ano, ocorre no contexto dos atos de violência dos últimos dias no oeste do país, os piores desde a queda do presidente Bashar al Assad, em dezembro.

O documento afirma que “a comunidade curda é uma parte essencial do Estado sírio”.

O acordo entre o presidente sírio interino, Ahmad al Sharaa, e as FDS representa “uma verdadeira oportunidade para construir uma nova Síria”, disse em resposta o chefe das FDS.

“Estamos determinados a construir um futuro melhor que garanta os direitos de todos os sírios” e “consideramos este acordo como uma verdadeira oportunidade para construir uma nova Síria que inclua todas as suas partes e assegure uma boa convivência”, escreveu em sua conta no X.

A administração autônoma curda, apoiada pelos Estados Unidos, controla vastos territórios no norte e no leste da Síria.

Durante a guerra civil desencadeada em 2011, eles instalaram uma administração autônoma no nordeste do país, com suas próprias instituições educacionais, sociais e militares.

lar/feb/sg/eg/atm/am