Governo sírio afirma que estabeleceu cordão ‘muito forte’ de segurança para defender Damasco

AFP 07/12/2024 - 14:23

O ministro do Interior da Síria afirmou neste sábado que as forças de segurança estabeleceram um cordão “muito forte” ao redor de Damasco, depois que as milícias rebeldes anunciaram que avançavam em direção à capital.

“Há um cordão militar e de segurança muito forte nos limites de Damasco e sua área rural e ninguém (…) pode penetrar na linha de defesa que nós, as Forças Armadas, estamos construindo”, disse o ministro, Mohamed al Rahmun, na televisão estatal.

