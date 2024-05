Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 7:51 Para compartilhar:

O governo da Arábia Saudita informou nesta sexta-feira, 31, que fará uma oferta pública para vender 1,545 bilhão de ações da Saudi Aramco a partir do domingo, 2. Os papéis da petrolífera serão oferecidos a um valor entre 26,7 riais e 29 riais (o equivalente a US$ 7,12 a US$ 7,73) a investidores institucionais.

Os recursos da transação serão integralmente direcionados ao governo saudita. Fonte: Dow Jones Newswires.