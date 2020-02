Governo repatriará mais 9 italianos de Wuhan

ROMA, 8 FEV (ANSA) – Pelo menos mais nove italianos serão repatriados de Wuhan, cidade chinesa epicentro do surto de coronavirus, a bordo de um avião britânico, informou o governo da Itália neste sábado (8).

A aeronave, que também transportará cidadãos de outros países europeus, deve pousar na base militar de Brize Norton, no centro da Inglaterra, amanhã (9).De lá, os italianos serão levados para o aeroporto de Pratica di Mare.

A operação é coordenada pela unidade de crise do Ministério das Relações Exteriores da Itália em conjunto com o Comando Operacional da Cúpula de Defesa de ambas as nações.

Segundo as autoridades, ao pousar, os nove cidadãos serão transferidos imediatamente para o hospital militar Celio para quarentena. Todos são remanescentes do grupo de 56 italianos que retornou ao país europeu no último dia 3 de fevereiro.

Entre eles há um adolescente que chegou a ser barrado ao tentar embarcar porque estava com febre. O voo operado pela Força Aérea Britânica ainda contará com mais de 100 cidadãos de 10 países europeus. Entre eles, há sete dinamarqueses, quatro suecos e dois gregos, cujo retorno aos países de origem será realizado pelos respectivos governos imediatamente após o desembarque da aeronave italiana.

Até o momento, a epidemia de coronavírus já deixou 723 mortos e 34.598 casos confirmados, de acordo com balanço do governo Chinês divulgado na mídia local. Ao menos 2.050 pessoas já se recuperaram do vírus. De acordo com o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, uma reunião com todos os líderes da pasta da União Europeia (UE) foi convocada para o próximo dia 13 de fevereiro em Bruxelas, na Bélgica. (ANSA)