Governo realiza leilão de concessão de Congonhas e outros 14 aeroportos nesta quinta-feira

Da Redação 18/08/2022 - 2:07 Compartilhe

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realiza nesta quinta-feira (18) o leilão de concessão de 15 aeroportos, inclusive o de Congonhas, considerado um dos mais movimentados do país. As informações são do G1.

Os aeroportos estarão divididos em 3 grupos. Quem arrematar Congonhas, por exemplo, vai ter de administrar outros 10 locais em Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. O lote, considerado o mais disputado do leilão, terá lance mínimo de R$ 740 milhões.

A expectativa do governo federal é de que seja investido pelo menos R$ 7,3 bilhões na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão. Essa será a terceira rodada de concessão de aeroportos brasileiros em blocos, com locais em Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará.

Além de comprovar o pagamento dos aeroportos, o requisito mínimo de habilitação técnica será a comprovação de experiência de processamento, com variação de exigência mínima dependendo do bloco levado.

Se o leilão for bem sucedido, só vai restar o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na fila da gestão da Infraero para ser arrematado. A expectativa é de que ele será leiloado apenas no segundo semestre de 2023, assim como o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio.