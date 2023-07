Governo quer destinar verba para reembolsar turistas na Sicília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 18:01 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – A ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, apresentou nesta quarta-feira (26) uma proposta para destinar 10 milhões de euros para reembolsar turistas que foram afetados pelo fechamento do aeroporto internacional Vincenzo Bellini, em Catânia, na Sicília, após um incêndio no último dia 17 de julho.

A informação foi revelada pelo ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, após uma reunião do conselho de Ministros realizada em Roma.

“A ministra Santanchè apresentou uma proposta para os turistas que se encontram na Sicília no período mais difícil: haverá 10 milhões de euros para o reembolso dos bilhetes aéreos e das reservas para aqueles que ficaram sem cobertura”, disse ele.

De acordo com Musumeci, será criado um gabinete especial para organizar a iniciativa, que contemplará os afetados desde quando o aeroporto de Catânia paralisou seu funcionamento.

Na semana passada, diversos passageiros tiveram seus voos cancelados ou transferidos para outros aeroportos da região após a estrutura de Catânia ser atingida por um incêndio.

A expectativa é de que Musumeci faça uma intervenção na Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira (27), a partir das 16h (horário local), para falar sobre os incêndios na Sicília e no aeroporto de Catânia.

As chamas que atingiram a cidade no sul da Itália e que as autoridades acreditam ter origem criminosa deixaram aos menos três mortos e provocaram uma destruição incalculável de propriedades e plantações. (ANSA).

