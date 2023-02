Governo quer contratação de 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida até 2026

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 19:10 Compartilhe





(Reuters) – O governo federal tem como meta realizar a contratação de 2 milhões de moradias até 2026 por meio do renovado programa de financiamento habitacional Minha Casa Minha Vida, informou o Palácio do Planalto nesta segunda-feira.

A Faixa 1 do programa agora será voltada para famílias com renda bruta de até 2.640 reais, disse o Planalto em comunicado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na terça-feira na Bahia para o anúncio oficial da retomada do programa, segundo a nota.

A intenção do governo é que 50% das unidades financiadas e subsidiadas do programa sejam destinadas ao público da Faixa 1, de acordo com o Planalto.





(Por André Romani, em São Paulo)

