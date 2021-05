Governo qualifica rodovia entre Bahia e Pernambuco no PPI

O governo qualificou, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI), o trecho da rodovia BR-235/PE entre o entroncamento com a BR-407 e a divisa do Estado da Bahia com o Estado de Pernambuco. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira.

De acordo com o texto, o trecho rodoviário será incorporado à rede rodoviária sob jurisdição federal.

