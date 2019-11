Governo publica seis nomeações para diretoria da UIF, o antigo Coaf

O governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na tarde desta quinta-feira, 7, seis nomeações da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), o antigo Coaf, que agora está na estrutura do Banco Central do Brasil. Todas as nomeações são para cargos lotados na Diretoria de Inteligência Financeira do órgão.

Foram nomeados: Alexandre Damado Bueno (assessor técnico da Coordenação-Geral de Gestão da Informação); Julio dos Santos Rodrigues (chefe da Divisão de Articulação e Avaliação da Coordenação-Geral de Articulação Institucional); Olívia Ziller e Silva (como Chefe da Divisão de Modelagem Preditiva da Coordenação-Geral de Gestão da Informação); Eduardo José Gonçalves de Souza (chefe da Divisão de Análise Operacional da Coordenação-Geral de Operações Especiais); Susane Pereira Ilha (chefe do Serviço de Intercâmbio da Coordenação-Geral de Monitoramento e Risco); e Fernanda Veloso Naves de Lima (coordenadora de Intercâmbio da Coordenação-Geral de Monitoramento e Risco).