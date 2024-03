Governo publica medida provisória que prorroga Desenrola até 20 de maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 7:26 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU) uma medida provisória para prorrogar o Desenrola Brasil até o dia 20 de maio deste ano. Como adiantou o Estadão/Broadcast na quarta-feira, 27, esta é a segunda extensão de prazo do programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes.

Inicialmente previsto para a acabar em dezembro do ano passado, o programa já havia sido prorrogado até o fim de março devido à demanda abaixo do previsto. Agora, o motivo é oposto: as renegociações ganharam tração após a integração do Desenrola com as plataformas bancárias e o governo quer aproveitar o movimento.

Novamente, a prorrogação do Desenrola valerá apenas para a faixa 1 do programa, que atende a trabalhadores que ganham até dois salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único de ações sociais do governo federal (CadÚnico).

