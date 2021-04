Governo prorroga prazos para pagamentos de financiamentos com recursos de fundos regionais

BRASÍLIA (Reuters) – O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira a autorização para a prorrogação de parcelas de operações de crédito com recursos dos fundos constitucionais do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) contratadas até 31 de dezembro de 2020.

As parcelas das operações de crédito não rural com vencimento em 2021 poderão ser prorrogadas por até 12 meses. Para o crédito rural, as operações contratadas por mini e pequenos produtores com vencimento em 2020 e 2021 poderão ser prorrogadas até 31 de dezembro deste ano.

Em nota, o Ministério da Economia destacou que a medida não tem impacto fiscal.

No ano passado, o governo autorizou a suspensão por 12 meses das parcelas dos financiamentos com recursos dos fundos vincendas até dezembro. A avaliação é que com a “persistência dos efeitos econômicos adversos decorrentes das restrições de circulação e mercadorias e pessoas, vários empreendedores não-rurais e produtores rurais ainda não conseguiram se restabelecer em 2021”, o que tornou necessária a prorrogação do benefício.

“Para efetuar a prorrogação, as instituições financeiras deverão atestar a dificuldade temporária, pelo mutuário, para reembolso do crédito”, disse o ministério.

(Redação de Brasília)

