Governo prevê saldo de 2 milhões de vagas de emprego criadas até o fim do ano, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 9, que o governo estima que até o fim deste ano o país terá um saldo positivo de 2 milhões de vagas de emprego criadas no mercado de trabalho. “Neste ano, geramos já 1,388 milhão de vagas em oito meses, sendo 220 mil em agosto. Seguramente, setembro também vai corresponder, outubro também, novembro também. Dezembro é um mês de retração no mercado formal, mas acredito que no decorrer do ano, a soma do ano, deve chegar a 2 milhões de empregos registrados pelo Caged”, destacou.

Em agosto, o Caged registrou um saldo positivo de 220.884 novas vagas criadas.

Foi o segundo melhor resultado mensal de 2023, abaixo apenas das 250.385 vagas de fevereiro deste ano.

O resultado representou uma alta de 54% em relação ao resultado de julho, que teve saldo positivo de 143 mil vagas.

