Governo prevê salário mínimo a R$ 1.421 mil em 2024

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê que o salário mínimo de 2024 seja de R$ 1.421, segundo interlocutores da base governista ouvidos pela Folha de S.Paulo.

A reportagem diz que o valor permanece em linha com a fórmula de correção da atual política de valorização. Nela está incluso o reajuste pela inflação do ano anterior, somada a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos atrás – de 2,9% registrada em 2022.

No entanto, a inflação pode determinar o valor final. A previsão do governo é que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que verifica tendências de inflação, em 2023 tenha alta de 4,48%.

Vale lembrar que hoje o piso é de R$ 1.320, desde 1º de maio de 2023. Caso confirmada, neste formato, a alta seria de R$ 101 ou 7,65%.

O último reajuste representou 1,38% em relação ao valor vigente em abril (R$ 1.302) e 8,91% ante o de dezembro de 2022 (R$ 1.212).

