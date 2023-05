Governo pretende notificar liga espanhola por caso de racismo contra Vini Jr.

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2023 - 19:29 Compartilhe

O Governo Federal, por meio do Ministério da Igualdade Social, pretende notificar a La Liga (liga espanhola de futebol) por caso de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior, atleta do Real Madrid.

Em post no Twitter, a pasta afirma que não tolera “racismo nem aqui nem fora do Brasil”.

Repudiamos mais uma agressão racista contra o @vinijr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos p/ que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências. — Ministério da Igualdade Racial 🇧🇷 (@igualracial_gov) May 21, 2023

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, também se manifestou por meio de suas redes sociais. “Minha solidariedade ao jogador brasileiro”. “Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências.”

Minha solidariedade ao jogador brasileiro Vinicius Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 21, 2023

Entenda o caso

Em partida pelo campeonato espanhol, neste domingo (21), o Real Madrid perdeu para o Valencia por 1 a 0. Mas a partida ficou marcada por insultos racistas contra Vinícius Júnior.

Aos 27 minutos do segundo tempo, o brasileiro foi vítima novamente de racismo. O jogador identificou o torcedor e denunciou ao árbitro.

A partida foi paralisada e a torcida do Valencia proclamou gritos de ‘macaco’ direcionados o brasileiro.

Depois, aos 50 minutos, confusão entre os jogadores. Em discussão dentro da área, o juiz expulsou Vinícius Júnior por uma possível agressão ao adversário.

Vinícius Júnior responde oficialmente

Em nota publicada no Twitter, Vinícius Júnior fala que “o racismo é o normal na La Liga”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

La Liga

Em nota à imprensa, a La Liga afirmou que “solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido. Concluída a investigação, se algum crime de ódio for identificado, a LaLiga tomará as medidas legais cabíveis. A LaLiga também investigará imagens de insultos racistas supostamente dirigidos a Vinícius Jr. do lado de fora do Estádio de Mestalla”.





A liga espanhola ressalta que tem sido proativa diante de todos os incidentes racistas contra o jogador do Real Madrid.

E termina com “a LaLiga luta há anos contra esse tipo de comportamento, além de promover os valores positivos do esporte, não apenas dentro do campo, mas também fora dele”.

*Com informações do Lance!

