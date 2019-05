Governo pretende criar polo de inovação agropecuária no Rio

São Paulo, 27 – O governo pretende agregar órgãos públicos ligados à agricultura, ciência e tecnologia, universidades e iniciativa privada para instalar um polo de inovação agropecuária no Rio de Janeiro. Iniciativa nesse sentido foi discutida durante a 8ª Conferência Green Rio, ocorrida na sexta-feira, 24, com representantes da Secretaria de Estado de Agricultura do Estado (Seappa-RJ), da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio (Pesagro-Rio), e da Embrapa Solos.

O diretor do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Cláudio de França, disse que a Pasta já está analisando o instrumento jurídico mais apropriado para tornar viável a articulação interinstitucional necessária para a criação do polo de inovação.

“O objetivo é coordenar todas as iniciativas de inovação para agricultura, de forma aberta e transparente para potencializar os esforços das instituições no objetivo comum de elevar a produtividade da agricultura e melhorar os padrões de vida no campo”, declarou França.